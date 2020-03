Саутхамптън покани Норич на морски шах, отзова се Ман Сити

An intriguing tactical battle comes to an end.



One point please, @premierleague... https://t.co/atgMlEwdii pic.twitter.com/EqsVLajTfE — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020

We better not be on last tonight! https://t.co/XMjyWJxvqX — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020

Unprecedented scenes here, as a controversial substitution is made right at the start of the second half...



@ManCity

@NorwichCityFC https://t.co/mlYjantLpi — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020

Официалните профили на клубовете в Премиър лийг в социалните мрежи продължават да измислят оригинални решения, с които да ангажират своите привърженици и да им осигурят забавления при липсата на мачове. По-рано днес Уотфорд "изигра" сблъсъка си от кръга с Лестър на Football Manager, а сега администраторите на страницата на Саутхамптън поканиха колегите си от Норич на "морски шах". "Канарчетата" не се отзоваха, но вместо това от Манчестър Сити проявиха желание да се включат и така бе извършена смяна на съперника. В крайна сметка и трите партии завършиха наравно и двата отбора взеха по една точка след "интригуваща тактическа битка".