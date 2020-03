Съдиите на Ювентус - Интер са се подложили на самоизолация

Съдийската бригада на мача Ювентус - Интер (2:0) се е подложила на самоизолация заради пандемията от коронавирус, твърдят италианските медии.

Главният рефер Марко Гуида, асистентът му Чиро Карбоне и четвъртият съдия Фабио Мареска са решили да се подложат на домашна карантина, но това е само с превантивна цел, тъй като нито един от тях няма симптоми на болестта и не се е подлагал на тест за нея.

