Доротея Вирер спечели "дуела" с Екхоф за Световната купа

Норвежката започна по-добре старта във Финландия, който премина без българско участие, но допусна три грешки в последната стрелба и финишира едва на десето място. Така тя събра 786 точки, а Вирер завърши с шест десети от секундата зад нея и спечели световната купа със 793.

Dorothea Wierer won her second overall title in the final lap of the final race. Listen to her reaction and see the #KON20 women pursuit again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/lPJ55FfCYH