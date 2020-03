Лука Дончич изригна с 50 точки и 19 асистенции срещу Финикс... във видеоигра

Превръщащият се постепенно от суперталант в суперзвезда Лука Дончич подсказа на феновете си как ще запълва свободното време, с което ще се сдобие вследствие на временното спиране на сезона в НБА. Както е известно, ръководството на НБА прекрати за поне 30 дни сезона заради пандемията от коронавируса.

