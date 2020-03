Англия Някои клубове в Англия може да не преживеят кризата 14 март 2020 | 16:12 - Обновена Прочетена 252 0



"Скай и БТ Спорт вече са платили телевизионните права на клубовете от Висшата лига, но могат да кажат, че си искат парите обратно пропорционално, ако сезонът не бъде завършен", коментира Комоли, който сега работа във



"Вероятно първите шест клуба могат да възстановят парите от телевизиите, но как ще го направят по-малките, като



След решението да бъде спрян сезона във Висшата лига, клубовете не са говорили много за връщане на парите от билети. Засега казват, че те ще са валидни за когато бъдат пренасочени мачовете. "Нека предположим, че имат по още пет домакински срещи. Клубове като



"You don't need to be a rocket scientist to understand that some clubs are living hand to mouth"



Tranmere owner Mark Palios on the struggles facing lower league clubs.



Watch Football Focus on @BBCOne#bbcfootball pic.twitter.com/mWlKvcrqoB — Match of the Day (@BBCMOTD) March 14, 2020

Футболният финансов експерт Кийрън Магуайър коментира пред "Би Би си", че финансовият удар върху клубовете от долните дивизии ще е още по-тежко. "При клубовете от Първа и Втора лига вероятно говорим за пропуснати приходи до края на сезона в размер от 300 000 до 400 000", заяви Магуайър.



"Основният проблем при тях е потокът на пари. Дори мачовете са само отложени, имаме триседмична дупка със сигурност. Как те ще изплащат заплати и други разходи? Мисля, че много клубове ще имат сериозни затруднения. Много от тях оцеляват от мач за мач и са зависими от няколко хиляди лоялни привърженици да се появят", допълни той.



Бившият английски национал Джермейн Джинъс предрича песимистична картина: "Висшата лига печели толкова много пари, че би трябвало да намери начин да се справи в този труден период, но ако погледнем към долните дивизии, има някои клубове, които вероятно няма да оцелеят шест месеца. Те вероятно ще изчезнат и там лежи голямата отговорност. Надявам се, че ще се погрижат за тях."



Jermaine Jenas says cup competitions should be axed after elite football in Britain was postponed because of coronavirus.



Read more: https://t.co/x9McYkmEXK pic.twitter.com/6vjomUujrO — BBC Sport (@BBCSport) March 14, 2020

Дамиан Комоли изрази надежда, че големите ще помогнат на по-малките: "Надявам се, че големите клубове ще помислят за по-малките, защото цялата футболна пирамида е засегната. Надявам се, че те ще видят това като спасяване на футбола. Нядавам се, че ще има солидарност".



Джинъс сподели и вижданията си за това как може да завърши сезонът в Англия. "Махаме всички купи и завършваме първенството, когато е възможно. Невъзможно е всеки да е доволен и само половината клубове от Висшата лига ще са щастливи, ако първенството приключи сега.

