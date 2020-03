Великият Мартен Фуркад се сбогува с победа №83! Йоханес Бьо спечели Световната купа (видео + снимки)

Congratulations to the top 3 in the #KON20 men pursuit! @martinfkde wins, Quentin Fillon Maillet and @EmilienJck Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/p9ZSg1GlIb — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Top 6 skiers received something in a flower ceremony of #biathlon pursuit @#KON20. pic.twitter.com/Q0FYE6ffkU — (@NiwakaFerreris) March 14, 2020

This is the Top 10 of #biathlon Pursuit @#KON20. A great day for Team France. French podium sweep is a great farewell gift for Fourcade. A so-so day for Team Norway.3 skiers are in the Top 10. Nobody stood on the podium. But Bjoentegaard & Laegrid(11th) shot clean in 4 Shootings! pic.twitter.com/tAjMWsnGDS — (@NiwakaFerreris) March 14, 2020

C'est le Top 3 du #biathlon Pursuit à #KON20. Félicitations à tous les 3 skieurs! :) pic.twitter.com/M9Ydz9oLdj — (@NiwakaFerreris) March 14, 2020

Крайно класиране за сезона:

The official standings after men's final competition for the 2019/20 season #KON20 pic.twitter.com/4p22KewZrc — Valera Patotski (@ValeraPatotski) March 14, 2020

Класиране в спринта:

Класиране в преследването:

Класиране в масовите стартове:

Класиране по нации:

Big smiles at the flower ceremony for @martinfkde for the final time. Watch the #KON20 men pursuit replay on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/4lENpuiG1e — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

One of the greatest biathletes of all time is retiring. A great champion, a phenomenal talent and a true sportsman. Merci @martinfkde. Watch his final race in #KON20 again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/GgjGdBjDaT — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Великият френцузин Мартен Фуркад прекрати кариерата си в мъжкия биатлон с 83-а победа за Световната купа, след като завърши първи в преследването на 12.5 километра в Контиолахти (Финландия).Йоханес Тингнес Бьо (Норвегия) спечели Големия кристален глобус с 2 точки пред французина, чиито съотборници обаче стигнаха до тройна победа в последния старт за сезона.Българите Владимир Илиев и Красимир Анев не стартираха.31-годишният 7-кратен носител на Големия кристален глобус Мартен Фуркад не бе перфектен, но спечели с време 31:25.4 минути, допускайки една грешка на трета стрелба и две на четвърта.Неговият сънародник Кентен Фийон-Мейе пропусна две мишени и завърши на 2.9 секунди, а Емилиан Жаклен довърши тройния френски подиум с 4.5 секунди пасив и четири грешки в стрелбата.Така Фуркад спечели последната победа в кариерата си точно 10 години след първата, постигната на същото място - в Контиолахти.Йоханес Тингнес Бьо завърши четвърти, но спечели световната купа за годината с 913 точки и две повече от Фуркад. Фийон-Мейе пък остана трети с 843 точки.Фуркад спечели малката купа в дисциплината спринт, Жаклен завърши първи в преследването, а Йоханес Бьо финишира начело в масовите стартове.Големият му съперник Йоханес Тенгнес Бьо от Норвегия остана на 4-о място в днешното състезание, но това бе напълно достатъчно, за да спечели генералното класиране за Световната купа сезона.2. Мартен Фуркад, Франция - 9113. Кентен Фийон-Мейе, Франция - 843---2. Кентен Фийон-Мейе, Франция - 3243. Йоханес Тингес Бьо, Норвегия - 323---2. Мартен Фуркад, Франция - 2303. Кентен Фийон-Мейе, Франция - 230---2. Кентен Фийон-Мейе, Франция - 2163. Мартен Фуркад, Франция - 203---2. Франция - 78853. Германия - 7211---