Пече се скандал в литовския баскетбол - сезонът спря преждевременно, играчите си искат парите

Lithuanian Basketball League ends season due to coronavirus, naming algiris Kaunas championThe board of the https://t.co/WdNtXiZ4Vy — The Baltic Word (@BalticWord) March 14, 2020 Много е вероятно отборите да опитат да избегнат изплащането на заплати на играчите си за останалите месеци от сезона. За да се подсигурят в тази безпрецедентна ситуация, състезателите са се свързали с агентите си, за да разберат какво ще се случи със заплатите им.



Изглежда, че се образува правен конфликт с отборите, спорещи за форсмажорните действия поради ранното и неочаквано приключване на сезона. Пандемията от коронавирус принуждава лигите, играчите и дори агентите да изследват аспекти на баскетбола, които никога преди не са си представяли. Ако се стигне до неизплащане на заплати от страна на отборите, то скандалът може да се окаже пагубен за литовския баскетбол.



