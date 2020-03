Играчи от Серия "А" разказаха за зловещата атмосфера в Италия

Капитанът на Аталанта Алехандро Гомес и крилото на Милан Саму Кастийехо разказаха кактва е обстановката в Италия по време на обявеното там извънредно положение заради пандемията от коронавирус.

"Няма никой по улиците. Феновете трябва да уважават правилата. Единствените отворени места са супермаркетите, но можеш да поръчаш по интернет и да ти донесат всичко до твоя дом. Няма никой по улиците, все едно сме във филм на ужасите, не преувеличвам. Постоянно получавам новини от Аржентина. Ще е добре, ако хората започнат да вземат необходимите мерки. Засега те се отнасят доста леко спрямо много сложна ситуация. В Бергамо има 400 случая на заразени. Знаем, че любовта на нашите фенове е огромна, но трябва да спазваме правилата и да си стоим по домовете", заяви Гомес пред Radio Club 94,7.

