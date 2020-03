НБА Звездите на НБА блестят и извън паркета 14 март 2020 | 14:16 - Обновена Прочетена 96 0



"Хората от Ню Орлиънс са изключително приветливи и подкрепящи, откакто бях избран от Пеликанс миналия юни, а някои от най-специалните хора, които срещнах, са тези, които работят в "Смути Кинг Сентър". Това са хората, които правят нашите мачове възможни, създавайки перфектната среда за нашите фенове и всички участници в организацията", започна тийнейджърът.

Zion Williamson just posted this message on his Instagram. He says he's covering the salaries for all Smoothie King Center workers for the next 30 days. pic.twitter.com/6tAV9NQRT5 — Will Guillory (@WillGuillory) March 13, 2020 Асоциацията ще възобнови сезона най-рано след месец, което би усложнило ситуацията на работниците в залата на отбора, най-вече с тяхното заплащане.



"За съжаление много от тях все още се възстановяват от дългосрочните предизвикателства, създадени от урагана Катрина, а сега са изправени пред икономическото въздействие от отлагането на двубоите заради вируса. Майка ми винаги ми е показвала, че трябва да се отнасям с уважение към другите и съм благодарен за това, което имаме, затова днес обещавам да покрия заплатите на всички служители в "Смути Кинг Сентър" за следващите 30 дни. Това е малък начин да изразя своята подкрепа и признателност към тези прекрасни хора, които бяха толкова страхотни за мен и моите съотборници и се надявам, че всички можем да се присъединим заедно, за да облекчим част от стреса и трудностите, причинени от тази национална криза в здравеопазването", написа с публикация в социалните мрежи крилото на тима от Ню Орлиънс.

Сезонът в Националната баскетболна асоциация е временно прекратен, но това не пречи на звездите от НБА да блестят и извън баскетболния паркет. След като играчът на Кливланд Кавалиърс Кевин Лав дари 100 хиляди долара през фондацията си на персонала в залата на Кавс вчера, новобранецът от Ню Орлиънс Пеликанс Зайън Уилямсън продължи доброто дело и заяви, че ще покрие заплатите на всички служители, отговарящи за залата на "пеликаните"."Хората от Ню Орлиънс са изключително приветливи и подкрепящи, откакто бях избран от Пеликанс миналия юни, а някои от най-специалните хора, които срещнах, са тези, които работят в "Смути Кинг Сентър". Това са хората, които правят нашите мачове възможни, създавайки перфектната среда за нашите фенове и всички участници в организацията", започна тийнейджърът.Асоциацията ще възобнови сезона най-рано след месец, което би усложнило ситуацията на работниците в залата на отбора, най-вече с тяхното заплащане."За съжаление много от тях все още се възстановяват от дългосрочните предизвикателства, създадени от урагана Катрина, а сега са изправени пред икономическото въздействие от отлагането на двубоите заради вируса. Майка ми винаги ми е показвала, че трябва да се отнасям с уважение към другите и съм благодарен за това, което имаме, затова днес обещавам да покрия заплатите на всички служители в "Смути Кинг Сентър" за следващите 30 дни. Това е малък начин да изразя своята подкрепа и признателност към тези прекрасни хора, които бяха толкова страхотни за мен и моите съотборници и се надявам, че всички можем да се присъединим заедно, за да облекчим част от стреса и трудностите, причинени от тази национална криза в здравеопазването", написа с публикация в социалните мрежи крилото на тима от Ню Орлиънс.Освен Лав и Уилямсън, към благотворителната инициатива се включиха още колегите им Янис Адетокумбо, съотборникът му Крис Мидълтън, крилото на Детройт Блейк Грифин, както и тимовете на Голдън Стейт, Лос Анджелис Лейкърс, Лос Анджелис Клипърс и Сакраменто Кингс



