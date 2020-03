Италия Шефът на Лацио: Най-вероятно ще отложат Евро 2020 14 март 2020 | 14:06 - Обновена Прочетена 175 0



Директорът на Лацио Игли Таре изказа предположение, че Евро 2020 ще бъде отложено, за да може прекъснатите шампионати да бъдат завършени. Той също така коментира ситуацията в Италия по време на пандемията от коронавирус. "Италия е разделена на две. На север ситуацията е драматична. В централните и южните области разбираме каква е реалността на фактите. В Рим все още всичко е под контрол, но градът е празен и всички осъзнаваме опасността. Има страх, че вирусът ще пристигне и тук със същия интензитет като на север. Най-добре е да се спазва закона. Посъветваха ни да си стоим вкъщи и да избягваме контакти с хора извън семейството. #Lazio director of sport Igli Tare believes “Euro 2020 will be cancelled in order to give priority to the leagues” in the midst of the Coronavirus pandemic.#Lazio #COVID19https://t.co/pkq24QQojM pic.twitter.com/NHzaZcOjLf — footballitalia (@footballitalia) March 14, 2020 Шампионатът не можеше да продължи така. Има играчи с позитивни тестове. След три седмици ще знаем по-добре колко време ще ни отнеме да излезем от ситуацията. С клуба решихме да не тренираме поне още седмица. Накрая мисля, че Евро 2020 ще бъде отложено, за да се даде приоритет на първеенствата", коментира Таре пред Now News.

Калоян Антонов

