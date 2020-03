Top Rank отложи две събития в Ню Йорк

Американската промоутърска компания Top Rank обяви, че отменя следващите две насрочени галавечери в Ню Йорк, САЩ.

Организаторите са взели това решение с цел превантивни мерки срещу разпространението на вируса COVID-19. Двете събития бяха планирани за събота и вторник вечер (американско време).

UPDATE: March 14 and March 17 Top Rank events have been postponed. pic.twitter.com/Pgh2f3FWTV