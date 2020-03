ММА Коронавирусът отмени Bellator 241 14 март 2020 | 10:52 - Обновена Прочетена 117 0



Президентът на Белатор – Скот Кокър отмени събитието Bellator 241 часове преди то да се състои в Кънектикът. Това решение е взето предвид факта, че света, както и САЩ, се бори с епидемията от коронавирус, която е в основата на отмяната на много спортни събития по цял свят. „Здравето и безопасността на всички участващи са и ще останат наш основен приоритет в бъдеще. След внимателно наблюдение на продължаващото огнище на COVID-19, Bellator избра да отложи събитието Bellator 241, което трябваше да се проведе в Кънектикът" , написа Кокър в профила си в Twitter. The health and safety of everyone involved have, and will remain, our top priority as we move forward. After carefully monitoring the ongoing COVID-19 outbreak, @BellatorMMA has chosen to postpone this evening's Bellator 241 event at Mohegan Sun Arena in Uncasville, Connecticut. — Scott Coker (@ScottCoker) March 13, 2020 „Бихме искали да се извиним на нашите спортисти и фенове, както и на нашия партньор DAZN, но смятаме, че това е най-доброто решение, което трябва да бъде взето в този момент" , добави още той. The health and safety of everyone involved have, and will remain, our top priority as we move forward. After carefully monitoring the ongoing COVID-19 outbreak, @BellatorMMA has chosen to postpone this evening's Bellator 241 event at Mohegan Sun Arena in Uncasville, Connecticut. — Scott Coker (@ScottCoker) March 13, 2020 Главната битка на Bellator 241 трябваше да противопостави Патрисио Фрейре и Педро Карвальо. Двубоят беше в категория „перо" като до последно бе ясно, че събитие ще има, но на „закрити врата" като бойците дори преминаха официалния кантар. Scott Coker on postponing Bellator 241: 'Bigger things to worry about' during coronavirus pandemic https://t.co/CImmvj5GId — MMA Junkie (@MMAjunkie) March 14, 2020 boec.bg



