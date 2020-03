Мениджърът на Арсенал Микел Артета се "чувства по-добре". Това стана ясно по-малко от 24 часа след обявяването на положителната проба на испанеца за коронавирус.

"Благодаря ви за думите и подкрепата. Вече се чувствам по-добре. Всички сме изправени пред безпрецедентно ново предизвикателство. Здравето на всички е това, което има значение в този момент. Трябва да се пазим взаимно и ще преминем през всичко това. От ръководството на Премиър лийг взеха точните решения", написа Артета в профила си в социалната мрежа Туитър.

Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha