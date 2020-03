Европейски футбол Без футбол в Европа до септември? 14 март 2020 | 01:30 - Обновена Прочетена 808 0



Във вторник предстои среща на УЕФА, на която се очаква да бъде взето решение Европейското първенство да се отложи за следващата година. Според The Independent ръководителите на английската Висша лига и другите топ първенства са готови да се съобразят с предложените мерки от европейската централа и да отменят всички срещи в календара през следващите 6 месеца.

Към днешна дата от по-силните първенства в Европа не са преустановени само руското, украинското и турското. В Русия обаче се появиха информации, че шампионатът ще бъде прекъснат след изиграването на двубоите от 22-ия кръг този уикенд.

В България всички първенствата в двете професионални дивизии бяха преустановени за срок от един месец - до 13 април. А ето и каква е ситуацията в останалите страни от Стария континент:



Англия: първенството е спряно до 3 април

Италия: първенството е спряно до 3 април

Германия: първенството е спряно до 2 април

Испания: първенството е спряно за две седмици

Шотландия: първенството е спряно за две седмици

Франция: първенството е спряно за неопределен период

Португалия: първенството е спряно за неопределен период

Гърция: първенството е спряно за неопределен период

Швейцария: първенството е спряно за неопределен период

Израел: първенството е спряно за неопределен период

Полша: първенството е спряно за неопределен период, но поне до 30 март

Словакия: първенството е спряно до 4 април

Северна Ирландия: първенството е спряно до 4 април

Белгия: първенството е спряно до 3 април

Австрия: първенството е спряно до началото на април

Нидерландия: първенството е спряно до 31 март

Румъния: първенството е спряно до 31 март

Литва: първенството е спряно до 17 март

Чехия: първенството е спряно за 30 дни

Украйна: мачове ще се играят без публика

Турция: мачове ще се играят без публика

Швеция: мачове ще се играят без публика

Дания: мачове ще се играят без публика

Финландия: мачове ще се играят без публика

Азербайджан: мачове ще се играят без публика

Казахстан: мачове ще се играят без публика

Сърбия: мачове ще се играят без публика

Русия: на мачовете ще се допускат не повече от 5000 човека

Норвегия: стартът на новото първенство е отложен

