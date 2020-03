ПСЖ спря тренировките до неделя

Френският футболен шампион Пари Сен Жермен излезе с официално изявление относно пандемията от коронавируса. Всички тренировки на спортистите от клуба във всички видове спорт са отменени до неделя включително. На спортистите е препоръчано да си останат у дома.

Déclaration officielle du Club



Suite aux annonces du Président de la République et du Premier Ministre, et dans le prolongement des décisions des autorités sportives, le @PSG_inside adapte ses activités et son fonctionnement en prenant les mesures nécessaires à la santé de tous.