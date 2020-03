Англия Аматьорски дивизии в Англия ще проведат мачове през уикенда 13 март 2020 | 17:43 Прочетена 172 0



"След среща на Борда, проведена днес, Националната лига реши да позволи изиграването на мачовете в трите си дивизии да се проведе по план този уикенд", съобщиха от организацията.



От там допълват, че са разгледали препоръките на Футболната асоциация, като тяхното обяснение е, че те ясно са определили, че всяка лига трябва сама да вземе решение дали да продължи и спре първенствата, които администрира.



BREAKING: National League, National League North and National League South fixtures will go ahead as planned this weekend. pic.twitter.com/269Pfiegpb — The Non-League Paper (@NonLeaguePaper) March 13, 2020

