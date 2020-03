Николай Учиков заби 20 точки и класира UPCN на полуфинал в Аржентина (видео + снимки)

View this post on Instagram

UPCN ES SEMIFINALISTA POR 12DA VEZ!!! UPCN San Juan Voley se convirtió en semifinalista de la Liga de Vóleibol Argentina al derrotar este jueves a River Plate y cerrar 2-0 la serie de cuartos de final. El conjunto sanjuanino se impuso por 3 a 1, con parciales de 27-25, 23-25, 25-20 y 25-21, en encuentro disputado en el estadio Aldo Cantoni a puertas cerradas, como medida de prevención por el coronavirus. El máximo anotador de la noche fue Nikolay Uchikov, con 20 puntos. De esta manera, UPCN accedió a su 12da semifinal consecutiva en 13 participaciones. Su rival en la próxima instancia será Bolívar Voley, que por la otra llave eliminó a Monteros Voley. El cruce será al mejor de cinco partidos y comenzará la semana próxima en la ciudad de Bolívar

