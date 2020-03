НБА Смут в НБА - играчите чувстват тревога заради резултатите от COVID-19 13 март 2020 | 15:45 Прочетена 198 0



Смут в НБА - играчите чувстват тревога заради резултатите от COVID-19 Заразният коронавирус създава все повече и повече проблеми на Националната баскетболна асоциация. Според журналиста Сам Амик от The Athletic играчите в Лигата чувстват безпокойство, заради изтичането на информация от резултатите им от тестовете за коронавирус в медиите. One of many NBA issues that sprouts from coronavirus crisis: There is concern in the player community about test results being leaked to the media, the damage it does to a player/family and stigma it creates. Complicated convo, of course, because it's a public health situation. — Sam Amick (@sam_amick) March 12, 2020 “Един от многобройните проблеми в НБА, произтичащи от кризата с коронавируса: Съществува безпокойство около играчите относно изтичането на информация от резултатите от тестовете в медиите - вредите, които нанася на играча/семейството, и черното петно, което създава.”, пише Амик в “Туитър”.



Вчера сутринта Руди Гобер се превърна в първата жертва на коронавируса, а съотборникът му Донован Мичъл го последва. Очаква се всички играчи и щабове от всички отбори да се подложат на тестове за COVID-19.



