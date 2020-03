Усик си направи селфи с Чисора и дезинфекцира въздуха (видео)

Александър Усик и Дерек Чисора направиха първа пресконференция послучай битката им на 23 май. 33-годишният украинец ще се боксира за втори път в тежка категория. Той дебютира през октомври, когато нокаутира в седмия рунд Чаз Уитърспуун. До момента олимпийският шампион от Лондон има 17 победи (13 с нокаут) от 17 мача. В актива на Чисора са 32 успеха (23 с нокаут) и 9 поражения.

Oleksandr Usyk takes a selfie with Dereck Chisora and sprays disinfectant to protect against coronavirus after their first face-off for the fight on May 23rd…



