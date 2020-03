НБА Кевин Лав със страхотен жест към персонала на залата на Кавалиърс 13 март 2020 | 14:48 - Обновена Прочетена 314 0



Националната баскетболна асоциация бе разтърсена от положителната проба за коронавирус на Руди Гобер, след която ръководството на Лигата реши да прекрати сезона преждевременно. Той би продължал най-малко след един месец, ако ситуацията с коронавируса бъде овладяна. Във връзка с едномесечната пауза баскетболистът на Кливланд Кавалиърс Кевин Лав заяви, че ще дари 100 хиляди долара чрез фондацията си на всички отговорници и помощен персонал на залата на Кливланд - “Рокет Моргидж ФийлдХаус”. По този начин всички хора, работещи в залата, ще могат да получават възнаграждение, докато премине пандемията от коронавирус. Kevin Love is committing $100K to help support the Cavs' arena and support staff amid the cancellation of the NBA season.



“I hope that during this time of crisis, others will join me in supporting our communities.” pic.twitter.com/MgTXvajzEV — Bleacher Report (@BleacherReport) 12 март 2020 г. “Всеки реагира различно на стресови ситуации. А страхът и тревожността в резултат на скорошното огнище на COVID-19 могат да бъдат изключително завладяващи. Чрез баскетбола успяхме да се справим с основните проблеми и да бъдем заедно като прогресивна лига, която се грижи за играчите, феновете и общностите, в които работим. Притеснявам се за нивото на тревожност, което всички изпитват, и затова аз отделям 100 хиляди долара чрез фондацията си в подкрепа на помощния персонал на залата на Кливланд, който имаше внезапна жизнена промяна поради спирането на сезона в НБА. Надявам се, че по това време на криза другите ще се присъединят към мен в подкрепа на нашите общности”, написа в социалните мрежи Лав. Everyone reacts differently to stressful situations. And the fear and anxiety resulting from the recent outbreak of COVID-19 can be extremely overwhelming.



