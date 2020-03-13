Любо Ганев е новият президент на БФ Волейбол (видео + галерия)

|
|
|
Волейбол
Любо Ганев е новият президент на Българска федерация по волейбол (БФВ).
Всички членове на Управителния съвет на БФВ:
Любомир Ганев
Илия Динков
Евгени Иванов
Красимир Илиев
Борислав Кьосев
Сашо Йовков
Ивайло Константинов
Петър Кънев
Иван Сеферинов
Пенчо Ангелов
Людмил Найденов
Александър Попов
Христо Драмов
Владимир Николов
Александър Александров
Милко Багдасаров
Огнян Томов
Давид Давидов
Верка Николовa
Димитър Златанов
Тодор Дапев
Радко Тумбев
Васил Аргиров
Витка Дончева
Живко Желев
Още по темата
|
›› Видео
›› Волейбол
Италия - А 1
›› БГ Футбол
›› Novini.bg
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 10
отговор
педофила президент, дейба и прасето гадно... закривай Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
НАЙ ПОСЛЕ ПРОМЯНА. НА ТОЗИ ЛАЗАРОВ ДА СЕ НАПРАВИ ПЪЛНА ФИНАНСОВА РЕВИЗИЯ. НАГЪЛ ЧОВЕК ТРУДНО ПУСНА КОКАЛА. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Много си лековерен, ако изобщо мислиш това, което си написал. Данчо наглеца усети, че се надига нестихващо недоволство срещу него, затова се оттегли и инсталира глигана ганев за президент. Ахмед Доган 2. А ти си вярвай, че ще има промяна... Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
Голяма кизненада няма що Рейтинг: 1 0
(Гост) 6
отговор
тоз и той сега до преклонна възраст ще държи кокала Рейтинг: 1 1
(Гост) 5
отговор
А що го няма Тони Въшката ? Рейтинг: 1 0
(Гост) 4
отговор
Единственото хубаво нещо е гласуването за максимум два мандата, ако разбира се след това не го променят отново. Инак кат се има предвид, Ганев досега на кой беше вицепрезидент, не съм много обнадежден, но да видим. Рейтинг: 4 0
(Гост) 3
отговор
Нов бардак със стари к...и не се прави Любоооо Любоооо Рейтинг: 3 1
(Гост) 2
отговор
От трън та на глог. Рейтинг: 4 1
(Гост) 1
отговор
tova mno dobre- max 2 mandata!Dano se naloji.da ne si glasuvat posle oshte i oshte i oshte... Рейтинг: 1 0