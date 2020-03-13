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Волейбол

Любо Ганев е новият президент на БФ Волейбол (видео + галерия)

13 март 2020 | 13:58 - Обновена
Прочетена 1758
Любо Ганев е новият президент на Българска федерация по волейбол (БФВ).

Общо събрание на БФВ@@@

Това решиха делегатите на Общото събрание на родната централа, което се провежда в момента в столичния хотел “Холидей Ин”, предаде репортер на Sportal.bg.

Общо събрание на БФВ@@@

Досегашният вицепрезидент събра 82 гласа от 82 възможни и единодушно бе избран за нов председател на Управителния съвет.

Общо събрание на БФВ@@@

Делегатите гласуваха, че президентът на БФВ може да ръководи федерацията максимум 2 мандата от по 4 години.

Общо събрание на БФВ@@@

 


 

Всички членове на Управителния съвет на БФВ:

 

Любомир Ганев 

Илия Динков

Евгени Иванов

Красимир Илиев

Борислав Кьосев

Сашо Йовков

Ивайло Константинов

Петър Кънев

Иван Сеферинов

Пенчо Ангелов

Людмил Найденов

Александър Попов

Христо Драмов

Владимир Николов

Александър Александров

Милко Багдасаров

Огнян Томов

Давид Давидов

Верка Николовa

Димитър Златанов

Тодор Дапев

Радко Тумбев

Васил Аргиров

Витка Дончева

Живко Желев

 

Снимки: Владимир Иванов, Sportal.bg

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Спортни новини		 Прочетена 1758

Добави коментар ›› Коментари (10)

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Любо
(Гост) 10
отговор
13 март 2020 | 14:51

педофила президент, дейба и прасето гадно... закривай Рейтинг: 0 0

ФУРИ
(Гост) 9
отговор
13 март 2020 | 14:46

НАЙ ПОСЛЕ ПРОМЯНА. НА ТОЗИ ЛАЗАРОВ ДА СЕ НАПРАВИ ПЪЛНА ФИНАНСОВА РЕВИЗИЯ. НАГЪЛ ЧОВЕК ТРУДНО ПУСНА КОКАЛА. Рейтинг: 0 0

dell
(Гост)
13 март 2020 | 14:50

Много си лековерен, ако изобщо мислиш това, което си написал. Данчо наглеца усети, че се надига нестихващо недоволство срещу него, затова се оттегли и инсталира глигана ганев за президент. Ахмед Доган 2. А ти си вярвай, че ще има промяна... Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Монтана
(Гост) 7
отговор
13 март 2020 | 14:34

Голяма кизненада няма що Рейтинг: 1 0

Хаха
(Гост) 6
отговор
13 март 2020 | 14:29

тоз и той сега до преклонна възраст ще държи кокала Рейтинг: 1 1

Баце Киро
(Гост) 5
отговор
13 март 2020 | 14:27

А що го няма Тони Въшката ? Рейтинг: 1 0

kiko
(Гост) 4
отговор
13 март 2020 | 14:24

Единственото хубаво нещо е гласуването за максимум два мандата, ако разбира се след това не го променят отново. Инак кат се има предвид, Ганев досега на кой беше вицепрезидент, не съм много обнадежден, но да видим. Рейтинг: 4 0

Пенчо, Чемата и Деко
(Гост) 3
отговор
13 март 2020 | 14:23

Нов бардак със стари к...и не се прави Любоооо Любоооо Рейтинг: 3 1

Кумчо Вълчо
(Гост) 2
отговор
13 март 2020 | 14:21

От трън та на глог. Рейтинг: 4 1

eee
(Гост) 1
отговор
13 март 2020 | 14:06

tova mno dobre- max 2 mandata!Dano se naloji.da ne si glasuvat posle oshte i oshte i oshte... Рейтинг: 1 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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Вашите лични данни

        

        

          

            

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                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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