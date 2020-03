Руди Гобер се извини за действията си

Френският играч на Юта Джаз Руди Гобер, който се превърна в първия заразен с COVID-19, се извини за случилото се и призна, че е действал “невнимателно”, като не е знаел, че е заразен с вируса.



Руди Гобер предизвика съдбата

“Първото и най-важно нещо е, че бих искал публично да се извиня на хората, които може би съм застрашил. По онова време нямах представа, че дори съм заразен. Бях невнимателен, но това не извинява действията ми. Надявам се, че моят случай ще служи като предупреждение и ще накара всички да вземат ситуацията насериозно. Ще направя каквото мога, за да използвам опита си като начин да обучавам другите и да предотвратя разпространението на този вирус.”, сподели френският център с публикация в социалните мрежи.

Rudy Gobert's statement: "I hope my story serves as a warning and causes everyone to take this seriously." pic.twitter.com/X0ouGK5J7V