НБА Едномесечна пауза в НБА 13 март 2020 | 10:32 - Обновена Прочетена 74 0



Комисарят на Националната баскетболна асоциация Адам Силвър пусна официално съобщение към феновете на Лигата в социалните мрежи. В него се съобщава, че паузата в сезона ще продължи поне 30 дни, но се възнамерява възобновяването му, ако се овладее ситуацията с пламналия из почти целия свят заразен коронавирус.



И НБА спря заради новата глобална заплаха



“Както знаете, временно спряхме сезона си в отговор на пандемията от коронавирус. Взехме това решение, за да защитим здравето и състоянието на феновете, играчите и всички, свързани с играта. Паузата ще продължи най-малко 30 дни и възнамеряване да възобновим сезона, ако и когато стане безопасно за всички засегнати.” A Letter to NBA Fans pic.twitter.com/hPX6xhmy9d — NBA (@NBA) 13 март 2020 г. "Междувременно ще продължим да се координираме с експерти по инфекциозни болести и обществено здраве, заедно с правителствени служители, за да определим безопасни протоколи за възобновяване на двубоите. Тъй като разработваме подходящите ходове за бъдещите срещи и събития от НБА, ще ви държим в течение за всички промени, веднага щом се случат. Закупените билети за отложените мачове ще бъдат в сила, когато двубоите се пренасрочат. Ако мачовете не се играят или се състоят пред празни трибуни, отборите ще се разберат с феновете за достъп до бъдещ мач или възобновяване на сумата.” NBA Commissioner Adam Silver said on TNT that the NBA hiatus will be "at least 30 days." — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 13 март 2020 г. "Това остава сложна и бързо развиваща се ситуация, която ни напомня, че всички ние сме част от едно по-широко общество с отговорност да се грижим един за друг. Това ще продължи да прави НБА, благодарни сме за вашето разбиране и за това, че сте най-добрите фенове в спорта.” "Междувременно ще продължим да се координираме с експерти по инфекциозни болести и обществено здраве, заедно с правителствени служители, за да определим безопасни протоколи за възобновяване на двубоите. Тъй като разработваме подходящите ходове за бъдещите срещи и събития от НБА, ще ви държим в течение за всички промени, веднага щом се случат. Закупените билети за отложените мачове ще бъдат в сила, когато двубоите се пренасрочат. Ако мачовете не се играят или се състоят пред празни трибуни, отборите ще се разберат с феновете за достъп до бъдещ мач или възобновяване на сумата.”"Това остава сложна и бързо развиваща се ситуация, която ни напомня, че всички ние сме част от едно по-широко общество с отговорност да се грижим един за друг. Това ще продължи да прави НБА, благодарни сме за вашето разбиране и за това, че сте най-добрите фенове в спорта.”

