Испания в група с Русия за "Купа Дейвис", вижте пълния жребий

Днес беше изтеглен жребият за Финалите на “Купа Дейвис” (неофициалното отборно световно първенство за мъже по тенис). Състезанието ще се проведе от 23 до 29 ноември в Мадрид. Отборите бяха разпределени в 6 групи, всяка с по три тима. В Група “А” действащият шампион Испания ще има за съперници Русия и Еквадор.

The Davis Cup by Rakuten Madrid Finals official draw has been completed#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/ufQcZzsP5C