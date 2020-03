ATP официално потвърди: Без турнири до края на април

Асоциацията на професионалните тенисисти (АТP) отмени следващите шест седмици от календара си заради пандемията от коронавирус. Това означава, че всички състезания от Тура на АТP и от сериите “Чалънджър” до седмицата, започваща от 20 април, няма да се състоят.

The ATP has announced a six-week suspension of the men’s professional tennis tour due to public health & safety concerns over COVID-19.