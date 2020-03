"Екип": Европейското първенство ще бъде отложено за 2021 година

Срещата във вторник ще се проведе посредством видеоконференция, на която са поканени представители на 55-те страни членки, бордовете на Европейската клубна асоциация и Европейските лиги, както и представител на FIFPro.

Евро 2020 трябваше да стартира на 12 юни с двубоя между Италия и Турция.

BREAKING: UEFA are set to announce on Tuesday that EURO 2020 will be postponed to 2021 because of the coronavirus outbreak, according to L’Équipe. pic.twitter.com/93AoyBxrlU