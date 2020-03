Още един случай на коронавирус в НБА

Гардът на Юта Джаз Донован Мичъл е вторият играч с положителен тест за коронавирус, съобщава Ейдриън Войнаровски от ESPN. Според журналиста съотборникът на Мичъл - първият заразен с вируса Руди Гобер, е подхождал небрежно в съблекалнята на тима, докосвал се е до съотборниците си и е пипал личните им вещи.



Мичъл е единственият с положителен тест за коронавирус от общо 58 играчи и членове на треньорския щаб в тима на Юта, тествани за болестта.



И НБА спря заради новата глобална заплаха



Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020