Отбори от НБА под карантина

Според ESPN играчите на Торонто Раптърс, Кливланд Кавалиърс, Ню Йорк Никс, Бостън Селтикс и Детройт Пистънс трябва да се подложат на 14-дневна самостоятелна карантина заради участието им в мачове срещу отбора на Юта Джаз в последните 10 дни, в чиито редици е първият заразен с коронавирус в НБА Руди Гобер. Очакват се резултати от тестовете на отборите в близките дни.

Sources: The Raptors have informed their players to self-quarantine for the next 14 days due to coronavirus situation. Toronto faced Utah and Rudy Gobert on Monday.