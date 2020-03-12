Левски Levski

Ботев (Враца) 0:0 Левски

последен:
08.03.2020

Левски - Лудогорец

следващ:
14.03.2020

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Георги Попов
треньор: Петър Хубчев
web: Левски / bgclubs.eu

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efbet Лига

Николай Йорданов ще свири дербито между Левски и Лудогорец

12 март 2020 | 15:27 - Обновена
Прочетена 372
Николай Йорданов ще свири дербито между Левски и Лудогорец
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Съдийската комисия към БФС обяви съдийските назначения за 25-ия кръг на efbet Лига. Дербито между Левски и Лудогорец е поверено на Николай Йорданов.

Гостуването на ЦСКА-София срещу последния Витоша пък ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.

Съдийски назначения за предстоящия 25-и кръг в efbet Лига:

13 март, петък, 17:30 часа:
ФК Царско село 2015 - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Деница Павлова Крумова

14 март, събота, 12:30 часа:
ПФК Дунав - ФК Арда
ГС: Георги Кънчев Димитров
АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Ахмед Яшар Ахмед

14 март, събота, 14:45 часа:
ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Антон Симеонов Генов

14 март, събота, 17:15 часа:
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев
АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков

15 март, неделя, 12:45 часа:
ПФК Ботев - ПОФК Ботев Враца
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Валентин Желев Добрев

15 март, неделя, 15:15 часа:
ПФК Берое - ПФК Черно море
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Петър Стоянов Петров

15 март, неделя, 17:45 часа:
ФК Витоша - ПФК ЦСКА-София
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Станимир Илков Илков АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
efbet Лига
25 кръг, събота 14 март
Левски
17:15предстои
Лудогорец
Bet365
3.2 3.3 2.1
1 x 2
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
23
16
7
0
42:10 (32)
55
2 Левски Левски
24
13
7
4
40:17 (23)
46
3 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
24
13
7
4
46:22 (24)
46
4 ЦСКА-София ЦСКА-София
24
13
7
4
39:16 (23)
46
5 Славия Славия
24
12
6
6
31:23 (8)
42
6 Черно море Черно море
24
9
10
5
30:21 (9)
37
7 Берое Берое
24
12
1
11
37:32 (5)
37
8 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
24
8
6
10
25:27 (-2)
30
9 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
23
7
8
8
25:29 (-4)
29
10 Етър Етър
24
5
9
10
26:40 (-14)
24
11 Царско село Царско село
24
6
4
14
22:39 (-17)
22
12 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
24
4
7
13
20:45 (-25)
19
13 Дунав Дунав
24
4
6
14
18:44 (-26)
18
14 Витоша (Бистрица) Витоша (Бистрица)
24
1
3
20
15:51 (-36)
6
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 372

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тодор
(Гост) 3
отговор
12 март 2020 | 16:32

вижте списъка само, половината са синчета на бивши съдии, знаят къде е На хляба мекото Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Бисерка
(Гост) 1
отговор
12 март 2020 | 15:48

Ники Лекето, ще подпира както винаги синята чикантия. Рейтинг: 2 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Апелативният спецсъд:  Антон Божков остава на свобода срещу гаранция от 1 млн. лв.

                
              

              

                
                  Окончателно: Бившата сътрудничка на Васил Божков остава в ареста
                
                
                  Окончателно: Бившата сътрудничка на Васил Божков остава в ареста

                
              

              

                
                  Борисов с маска, инспектира завод за защитно облекло
                
                
                  Борисов с маска, инспектира завод за защитно облекло

                
              

              

                
                  Починалата от коронавирус у нас и семейството ѝ били на тържество в Лом
                
                
                  Починалата от коронавирус у нас и семейството ѝ били на тържество в Лом

                
              

              

                
                  Пациентка със съмнение за коронавирус избяга от пловдивска болница
                
                
                  Пациентка със съмнение за коронавирус избяга от пловдивска болница

                
              

              

                
                  СЗО: Пандемията може да бъде овладяна
                
                
                  СЗО: Пандемията може да бъде овладяна

                
              

              

                
                  Мадуро: Имаме лек срещу коронавируса благодарение на Куба! Да живее Куба!
                
                
                  Мадуро: Имаме лек срещу коронавируса благодарение на Куба! Да живее Куба!

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
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                                      показват
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                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
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                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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