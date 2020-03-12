Николай Йорданов ще свири дербито между Левски и Лудогорец

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efbet Лига
Съдийската комисия към БФС обяви съдийските назначения за 25-ия кръг на efbet Лига. Дербито между Левски и Лудогорец е поверено на Николай Йорданов.
Гостуването на ЦСКА-София срещу последния Витоша пък ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.
Съдийски назначения за предстоящия 25-и кръг в efbet Лига:
13 март, петък, 17:30 часа:
ФК Царско село 2015 - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Деница Павлова Крумова
14 март, събота, 12:30 часа:
ПФК Дунав - ФК Арда
ГС: Георги Кънчев Димитров
АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
14 март, събота, 14:45 часа:
ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Антон Симеонов Генов
14 март, събота, 17:15 часа:
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев
АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков
15 март, неделя, 12:45 часа:
ПФК Ботев - ПОФК Ботев Враца
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Валентин Желев Добрев
15 март, неделя, 15:15 часа:
ПФК Берое - ПФК Черно море
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Петър Стоянов Петров
15 март, неделя, 17:45 часа:
ФК Витоша - ПФК ЦСКА-София
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Станимир Илков Илков АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
efbet Лига
25 кръг, събота 14 март
Левски
17:15предстои
Лудогорец
8 халф
10 вратар
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(Гост) 3
отговор
вижте списъка само, половината са синчета на бивши съдии, знаят къде е На хляба мекото Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
Ники Лекето, ще подпира както винаги синята чикантия. Рейтинг: 2 1