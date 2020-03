Руди Гобер предизвика съдбата

Сезонът в Националната баскетболна асоциация бе прекратен преждевременно след положителната проба за коронавирус на центъра на Юта Джаз Руди Гобер. Само преди няколко дни френският баскетболист се пошегува с взетите мерки срещу COVID-19, опипвайки безстрашно всеки един от микрофоните на масата пред него след тренировка на “джазмените”. По този начин звездата на Юта красноречиво показа какво мисли за настъпващата пандемия от новата заразна болест.

So...here is Rudy touching all the mics following Mondays shoot around that has some people concerned... #TakeNote #utahjazz #CoronaVirus pic.twitter.com/dr4auECTr4

И НБА спря заради новата глобална заплаха