ФИБА прекрати всички състезания

Международната федерация по баскетбол ФИБА също преустанови всички турнири под егидата си заради разрастващата се епидемия от коронавирус.

Considering the current situation with the Coronavirus outbreak, @FIBA has announced that all FIBA competitions are suspended as of tomorrow, Friday,13 March 2020.https://t.co/43PRExxpBM