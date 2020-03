Бокс Антъни Джошуа преди мача с Кубрат Пулев: Никога не съм бил толкова развълнуван 12 март 2020 | 12:36 - Обновена Прочетена 849 0



Джошуа си върна коланите на WBA, IBF и WBO, след като надигра Анди Руис с единодушно съдийско решение по точки в Саудитска Арабия през декември. По този начин британецът се реваншира за първото поражение в професионалната си кариера в Ню Йорк миналия юни. Сега му предстои двубой с Пулев на „



„Никога не съм бил толкова развълнуван. Отново съм в Лондон, на домашна почва, и ще се бия срещу труден съперник. Тренировките вече започнаха, така че съм на по-добро място в сравнение с миналата година поради поуките, които си взех. Пулев определено ще разкрие някои нови умения и стил на ринга. Руис е далеч по-нисък, по-широк. Пулев е по-висок, по-слаб физически, така че ще се нуждая от различна стратегия и тактика“, сподели 30-годишният боксьор във видео за един от спонсорите му.



Фюри сложи край на петгодишното властване на Дионтей Уайлдър като световен шампион в тежка категория на Световния боксов съвет в Лас Вегас миналия месец, което предизвика и слухове за евентуален мач за абсолютната световна титла между него и Джошуа.



