Далас удари Денвър в последния мач от НБА преди забраната

Далас Маверикс спря негативната си серия от 2 поредни загуби и се поздрави с успех над Денвър Нъгетс със 113:97 (33:29, 24:21, 27:35, 29:12) у дома. Двубоят бе последният изиграл се за нощта, след като се стигна до прекратяване на сезона до второ нареждане заради положителната проба за коронавирус на френския център от Юта Руди Гобер.

Срещата започна по равностоен начин, но Далас намери начин да се измъкне със 7 точки преднина на почивката - 57:50. Силна трета четвърт за Денвър върна преднината в тяхна полза. Маверикс започнаха четвъртия период със серия от 8:0, а след това удържаха аванса си чрез силни изяви на Бобан Марянович и Лука Дончич, които комбинираха за 20 от общо 29-е точки на Далас в последния период - 113:97.

Luka Doncic splits the defense, ball-fakes and slams it home on ESPN. pic.twitter.com/eYw4DFaVrv