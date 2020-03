Маями допусна неочаквана загуба от Шарлът след слаба втора четвърт

Отборът на Шарлът Хорнетс изненада неприятно Маями Хийт като гост, побеждавайки ги със 109:98 (22:40, 37:11, 28:26, 22:21) в “Американ Еърлайнс Арена”. Загубата е едва 5-а като домакин през настоящия сезон за Хийт, които допуснаха неочакван обрат след първата част, в която поведоха с 20 точки.

Маями се отскубна с 18 точки преднина в края на първия период след чудесно начало на Дерик Джоунс-младши, вкарал 13 от общо 40-е точки за тима си. Втората четвърт бе огледална на първата - Шарлът започна периода с брутална серия 18:1, а до края на частта дори излезе напред в резултата с 8 точки аванс - 59:51. Силната игра на “стършелите” продължи и след почивката, като те успяха да задържат аванса си и да нанесат изненадваща загуба за отбора от Флорида - 109:98.

