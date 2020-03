Ню Йорк изпусна 23 точки аванс, но надви Атланта в продължение

Ню Йорк изпусна 23 точки разлика, но все пак изтръгна победата срещу Атланта със 136:131 (33:24, 34:26, 29:28, 22:40, 18:13) след продължение като гост. Никс водеха с 96:73 в края на третата четвърт, но Трей Йънг и компания се съвзеха и пратиха мача в продължение, в което силите им не издържаха.

Гостите от Ню Йорк постепенно увеличаваха аванса си, като преднината им бе 17 точки на почивката, а в края на третата част нарасна на 23 пункта. Невероятна четвърта част на Трей Йънг, реализирал 27 от 40-е точки на Хоукс в периода, засили “ястребите” към обрат. Йънг първо вкара тройка от логото за 116:118 с оставащи 47 секунди, а след това наниза и флоутър с табло през човек, за да изравни резултата по 118. Въпреки усилията му, Хоукс загубиха двубоя в продължението - 131:136 за Ню Йорк.

John Collins protects the paint for the @ATLHawks! pic.twitter.com/w7jZSxbSvg