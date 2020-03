Филаделфия записа 15-а поредна победа у дома

Отборът на Филаделфия продължава да доминира на собствена територия в НБА, постигайки 15-а поредна победа у дома след 124:106 (34:29, 36:26, 29:29, 25:22) над Детройт. Сиксърс са най-успешния домакин в цялата Асоциация с баланс 29 победи и само 2 загуби. Тимът на Брет Браун отново можеше да разчита на Джоел Ембийд, който пропусна предните 5 мача заради лека травма в рамото.

Детройт бе по-нахъсаният отбор в началото и взе ранен аванс, но до края на първата четвърт домакините обърнаха развоя на събитията и поеха нещата в свои ръце. Авансът на Фили достигна 15 точки на голямата почивка, като разликата остана същата и след края на третия период. Сиксърс неутрализираха опитите на Детройт за обрат в мача и се поздравиха с крайното 124:106.

Joel Embiid puts up 30 PTS, 14 REB as the @sixers win in his return to action.



Al Horford: 20 PTS, 10 REB, 6 AST

