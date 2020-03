НБА И НБА спря заради новата глобална заплаха 12 март 2020 | 06:08 - Обновена Прочетена 1720 0



Ръководството на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) обяви официално, че сезонът спира от днес до второ нареждане. Радикалното решение бе взето часове след първия известен положителен тест за коронавирус на играч от лигата. По непотвърдена информация това е френският баскетболист на Юта Джаз Руди Гобeр. Двубоят между "джазмените" и Оклахома, който трябваше да се проведе тази нощ, не се състоя, въпреки, че публиката беше заела места в залата. Самият играч не е присъствал, пишат от НБА, за да успокоят присъствалите. Малко по-късно медиите съобщиха за втори положителен тест на играч на Юта - Еманюел Мудиай. NBA To Suspend Season Following Tonight's Games — NBA (@NBA) March 12, 2020 Гобер е имал сиптоми, но прегледът е показал, че няма грип или респираторна инфекция. Направен му е бил тест за Covid-19, който се е оказал положителен.

Не закъсняха и първите реакции от страна на собственици на отбори, треньори и други засегнати от мярката. "Това е лудост, не може да бъде истина. Толкова е нереално, сякаш гледам филм. Не става въпрос за пари или баскетбол. Трябва да сме сигурни, че това е правилно решение", коментира собственикът на Далас Марк Кюбън по време на мача с Денвър, който все пак се игра тази нощ. Треньорът на Детройт Дуейн Кейси определи решението като "безпрецедентно", докато колегата му от Маями Ерик Споелстра заяви, че е "потресен", но одобрява действията на лигата, тъй като нещата са наистина много сериозни.

