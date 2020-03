НБА Коронавирусът засегна и НБА - Голдън Стейт домакинства пред празни трибуни 11 март 2020 | 20:47 Прочетена 57 0



Двубоят между Голдън Стейт Уориърс и Бруклин Нетс, предвиден да се играе в петък сутринта от 4:30 часа българско време, ще се проведе пред празни трибуни като превантивна мярка за разпространението на коронавируса, съобщават от New York Times.



“Всички събития в “Чейз Сентър” до 21 март ще бъдат отменени или отложени за момента. Продължаваме да наблюдаваме ситуацията в развитие, за да определим как да подходим. Оценяваме разбирането и търпението на нашите фенове, гости и партньори”, заявиха със съобщение в социалните мрежи от клуба. All events at Chase Center through March 21 will be cancelled or postponed at this time. We'll continue to monitor this evolving situation closely to determine best steps. We appreciate the understanding and patience of our fans, guests and partners.https://t.co/siFLC4Unjq — Golden State Warriors (@warriors) March 11, 2020 Кметът на Сан Франциско, откъдето е тимът на Голдън Стейт, забрани провеждането на всички големи събития, които събират повече от 1,000 души, с цел да се предотврати разпространението на коронавирус. Due to escalating concerns about the spread of the coronavirus, and in consultation with the City and County of San Francisco, tomorrow night’s game vs. the Nets at Chase Center will be played without fans. Fans with tickets to this game will receive a refund in the amount paid. pic.twitter.com/DMpO71ocvg — Golden State Warriors (@warriors) March 11, 2020 Кметът на Сан Франциско, откъдето е тимът на Голдън Стейт, забрани провеждането на всички големи събития, които събират повече от 1,000 души, с цел да се предотврати разпространението на коронавирус. 0



