Световен футбол От Чили се гласят да подложат на карантина Алексис, Видал и Медел 11 март 2020 | 20:26 - Обновена Прочетена 151 0



копирано

Артуро Видал и



За тези мерки съобщи министърът на здравеопазването в страната Хайме Маналич. Причината е, че Алексис и Медел играят в Италия, съответно в Alexis Sanchez and Arturo Vidal facing quarantine upon return to Chile https://t.co/zw9nk4Nv7O — The Independent (@Independent) March 11, 2020 “Не правим разлика според професията на хората, тъй като никой няма имунитет към този вирус и наистина карантината в Италия важи за всички там. Разбира се, ако тези играчи искат да тренират на уреди в домовете си, или всички заедно да са под карантина на националния стадион “Хуан Пинто Дуран”, това си е тяхно решение”, коментира Маналич пред Emol. Източник от местната федерация обаче заяви, че там нищо не знаят по този въпрос. “Засега няма промени в плановете ни. Думите на министъра са изненада за нас”, твърдят от чилийската футболна централа. Националите на Чили Алексис Санчес Гари Медел може да бъдат подложени на карантина, щом се завърнат в родината си за световните квалификации срещу Уругвай и Колумбия в края на месеца.За тези мерки съобщи министърът на здравеопазването в страната Хайме Маналич. Причината е, че Алексис и Медел играят в Италия, съответно в Интер Болоня , където беше обявена национална карантина до 3 април заради епидемията от коронавирус. Видал пък играе в Барселона , като в Испания също нарастват случаите на разболели се.“Не правим разлика според професията на хората, тъй като никой няма имунитет към този вирус и наистина карантината в Италия важи за всички там. Разбира се, ако тези играчи искат да тренират на уреди в домовете си, или всички заедно да са под карантина на националния стадион “Хуан Пинто Дуран”, това си е тяхно решение”, коментира Маналич пред Emol. Източник от местната федерация обаче заяви, че там нищо не знаят по този въпрос. “Засега няма промени в плановете ни. Думите на министъра са изненада за нас”, твърдят от чилийската футболна централа.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 151

1