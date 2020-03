Бен Симънс аут до април

Филаделфия ще трябва да почака поне още 3 седмици за завръщането на плеймейкъра Бен Симънс, съобщиха от клуба. Австралиецът продължава да прогресира с възстановяването си от травма в кръста, която не му позволява да се върне в игра от 22 февруари. Двукратният участник в “Мача на звездите” ще се завърне около края на редовния сезон в НБА, който приключва на 16-и април.

Source confirms Ben Simmons is improving with nerve impingement in lower back but will miss at least another 3 weeks. April 1. 2 weeks before season ends.

He will be reevaluated then.



Ben will speak tonight at 6:45 pic.twitter.com/Y8VZbWMvfE