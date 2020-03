НБА Джон Колинс желае максимален договор 11 март 2020 | 17:48 Прочетена 43 0



Тежкото крило на Атланта Хоукс Джон Колинс смята, че заслужава максимален договор от страна на Атланта Хоукс. Сегашният му “новобрански” договор изтича през следващия сезон, като “ястребите” имат право да му предложат нова сделка през лятото. Ако това не се случи, Колинс ще бъде защитен свободен агент през лятото на 2021, което ще позволи на отборите от Лигата да се надпреварват за подписа му, но Атланта ще има последната дума в спора. John Collins last 9 games



25.8 PPG

9.8 RPG

1.4 BPG

64% FG | 59% 3PT | 77% FT



Collins is averaging career-highs in PPG, RPG, BPG, and SPG this season pic.twitter.com/WJGiAELrOr — Hilltop Hoops (@HilltopNBA) March 11, 2020 "Със сигурност смятам, че заслужавам максимален договор, ако завърша сезона със средно по 20 точки и 10 борби. Останалите играчи, записвайки средно по 20 и 10 борби, могат да спорят за максимални договори. Наистина смятам, че го заслужавам.”, коментира 22-годишният играч пред The Athletic.



Колинс записва средно по 21.6 точки, 10.0 борби и 1.6 блокирани изстрели, стреляйки 58.8% от полето през сезона, а само за изминалия месец показателите му показват 25.6 точки и 10.4 борби със стрелба 63.6% от игра.



