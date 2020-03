Местят пет срещи от Евролигата и ЕвроКъп от Италия на неутрални територии

Коронавирусът продължава да създава редица проблеми на домакинствата на италианските отбори. Общо пет срещи от Евролигата и ЕвроКъп, които трябва да се проведат на италиански територии, ще бъдат преместени извън Италия, съобщи ръководството на най-силния европейски клубен турнир

"Вследствие на постоянното наблюдение над ситуацията, свързана с коронавируса (COVID-19), като се има предвид съобщенията и препоръките от Световната здравна организация (СЗО), ръководството на Евролигата е принудено временно да преустанови срещите на италиански територии от Евролигата и ЕвроКъп до 11 април, което ще доведе до преместване на мачовете извън Италия."

