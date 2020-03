Извънредно: Рома няма да пътува до Севиля, мачът от Лига Европа е отложен

Италианският клуб Рома официално обяви на профилите си в социалните мрежи, че няма да пътува до Севиля за предстоящия осминафинален сблъсък от Лига Европа. Причината е, че чартърният им самолет от Рим не е оторизиран да кацне в Испания. Впоследствие е взето решение с участието на УЕФА двубоят да бъде отложен за неопределено време.

Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC