Хюстън спря негативната си серия с обрат над Минесота

Хюстън Рокетс спря пропадането си и се наложи над Минесота Тимбърулвс със 117:111 (26:35, 26:21, 31:24, 34:31) на домакинска територия. “Ракетите” прекъснаха серията си от 4 последователни загуби, разчитайки главно на големите си звезди Джеймс Хардън и Ръсел Уестбрук.

“Вълците” осуетяваха всеки опит на Хюстън да ги достигне в първото полувреме, но силите им стигнаха до края на третата четвърт, когато серия от 10:0 за Рокетс наклони везната в тяхна полза. Хардън и Уестбрук нанизаха 21 от 34-е точки за домакините в последната част, помагайки на отбора си да спре лошата серия.

James Harden's 37 PTS push the @HoustonRockets to their 40th win of the season.



Russell Westbrook: 27 PTS, 7 AST, 4 STL

D'Angelo Russell: 28 PTS, 4 STL, 5 3PM pic.twitter.com/v5h0Dymfrx