Англия Домакинска загуба за Блекпул в тежък сблъсък от Лига 1 11 март 2020 | 13:51 Прочетена 66 0



копирано



We Gave Ourselves Too Much To Do Last Night - But Was A Great Reaction & Improved Performance Second Half... Now We Work & Build On That At The Weekend! #UTMP pic.twitter.com/clz0XbLg6h — Jay Spearing (@Jay8Spearing) March 11, 2020

Младата надежда на домакините Дюсбъри-Хол заяви, че играчите на Блекпул трябва да са горди от играта си през второто полувреме. Мачът придоби апокалиптични размери за Блекпул още в 37-ата минута, когато Моргън Фериър засече центриране на Уудс и препарира стража на Блекпул - Максуел. В добавеното време на първото полувреме, Моргън Фериър спечели физически сблъсък с Конър Ронън и с разсичащо подаване намери Джеймс Воън, който оформи преднината от два гола на Транмиър.

"We let ourselves down a little bit in the first 45 minutes, but I think we can be proud of how we performed in the second half."



Kiernan Dewsbury-Hall reflects on last night's narrow defeat to Tranmere Rovers.https://t.co/utu6fAES6w pic.twitter.com/xhqGsENIt5 — Blackpool FC (@BlackpoolFC) March 11, 2020

Играчите на Блекпул тръгнаха устремени към изравняването още в началото на втората част, логично стигнаха до попадение в 58-ата минута с гол на Дюсбъри-Хол. Въпреки, че направиха 466 подавания срещу едва 266 за Транмиър, това не беше достатъчно и гостите си тръгнаха с пълен актив точки от Южна Англия.



Блекпул остава 13-о място с актив от 45 точки. Транмиър все още е в зоната на изпадащите, намирайки се на 21-о място с едва 32 пункта.



Георги Радунчев Кошмарно първо полувреме лиши Блекпул от победата срещу скромния тим на Транмиър Роувърс. Домакините загубиха с 1:2 в сблъсък от 35-ия кръг на Лига 1. Въпреки смазващото превъзходство на домакините, които отправиха 16 удара и владееха топката в 65% от времето, възпитаниците на новия мениджър Нийл Кричли се провалиха грандиозно в преследването на трите точки.Младата надежда на домакините Дюсбъри-Хол заяви, че играчите на Блекпул трябва да са горди от играта си през второто полувреме. Мачът придоби апокалиптични размери за Блекпул още в 37-ата минута, когато Моргън Фериър засече центриране на Уудс и препарира стража на Блекпул - Максуел. В добавеното време на първото полувреме, Моргън Фериър спечели физически сблъсък с Конър Ронън и с разсичащо подаване намери Джеймс Воън, който оформи преднината от два гола на Транмиър.Играчите на Блекпул тръгнаха устремени към изравняването още в началото на втората част, логично стигнаха до попадение в 58-ата минута с гол на Дюсбъри-Хол. Въпреки, че направиха 466 подавания срещу едва 266 за Транмиър, това не беше достатъчно и гостите си тръгнаха с пълен актив точки от Южна Англия.Блекпул остава 13-о място с актив от 45 точки. Транмиър все още е в зоната на изпадащите, намирайки се на 21-о място с едва 32 пункта. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 66

1