ЛА Клипърс не се затрудни с Голдън Стейт

Плейофите в Националната баскетболна асоциация ще преминат без участието на Голдън Стейт Уориърс за първи път от 2012 година насам. Това стана факт и теоретично, след като “воините”, които са последни в Западната конференция, отстъпиха у дома със 107:131 (26:35, 22:41, 29:35, 30:20) пред Лос Анджелис Клипърс. В отсъствието на Стеф Къри, Дреймънд Грийн и Клей Томпсън домакините нямаха особени шансове срещу втория в класирането на Западната конференция.

