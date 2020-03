Защитник преподписа с Нюкасъл

Защитникът на Нюкасъл и аржентинският национален отбор Федерико Фернандес удължи договора си с клуба. Новото споразумение ще бъде до края на сезона 2021/22. 31-годишният Фернандес играе за английския клуб от 2018 година. Оттогава той е записал 34 мача и е вкарал 2 гола.

#NUFC have taken up the one-year option on Federico Fernández's contract to extend his stay at St. James' Park until the end of the 2020/21 season.



