От Милан дариха 250 хиляди евро за спешна помощ срещу коронавируса

От Милан обявиха, че са направили дарение в размер на 250 хиляди евро, което е с цел да се подпомогне спешната помощ за засегнатите от коронавируса. “Росонерите” също така увериха, че ще върнат парите на феновете, закупили билети за изминалото домакинство с Дженоа , проведено пред празни трибуни.

“Милан и фондацията на клуба съвместно решиха да дарят 250 хиляди евро на AREU, която е агенцията за спешни случаи на областната управа на Ломбардия. Дарението ще подкрепи усилията на AREU да осигури спешна помощ на тези, хоспитализирани заради коронавируса. Във връзка с проведеното при закрити врата домакинство на Дженоа, в съответствие с правителствените мерки срещу вируса, Милан осигури подкрепа на своите фенове, гарантирайки, че клубът ще върне парите на всички фенове, закупили билети за мача, както и на тези със сезонна карта. В следствие на прилива от запитвания от феновете посредством социалните мрежи, клубът разработва метод, чрез който привържениците да дарят своите възвърнати пари в помощ на хората, засегнати от COVID-19”, се казва в съобщението на клуба.

