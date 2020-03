Президентът на Лион: Не съм сигурен къде ще се изиграе мачът с Ювентус

Президентът на Лион Жан-Мишел Олас заяви, че не е сигурен къде ще се играе втората среща от осминафиналите на Шампионска лига срещу Ювентус.След победа на френския тим в първия мач с 1:0, вторият двубой трябва да се играе на 17 март в Торино. Заради разпространилия се коронавирус в Италия и отмяната на всички спортни събития до 3 април обаче не е ясно дали той ще се състои на “Алианц Стейдиъм”.

“Не сме сигурни. Към днешна дата мачът ще се играе по план в Торино при закрити врата” заяви шефът на Лион. “Знам, че имаше предложение срещата да се изиграе в Малта без публика. Ситуацията се променя постоянно и УЕФА следва указите на всички правителства” допълни още Олас.

Lyon President Aulas: "For the moment the game will be played behind closed doors, but a lot of different information comes out every day. Italy has stopped league games, but international matches are not covered. Therefore the return leg will be played in Turin."