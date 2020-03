Спорт и бизнес Федерер с важна победа извън корта 10 март 2020 | 17:08 - Обновена Прочетена 188 0



Швейцарската тенис суперзвезда Роджър Федерер най-сетне стана собственик на популярното лого RF. Досега то бе притежание на Nike, но правата му вече се държат от компанията Tenro AG, основана от Федерер през 2007 година. It's now official. Roger Federer owns his logo.



: USPTOhttps://t.co/Ofvt0V30AEhttps://t.co/3Yoka2iWZkhttps://t.co/EO4vIYfkd0 pic.twitter.com/8Zn6V3AZRK — fan of the tennis man (@sliceandvolley) March 9, 2020 Знакът RF бе изработен от Nike през 2010 година. Компанията продължи да бъде собственик на логото и след изтичането на договора между нея и Федерер. Това бе причината логото RF да не може да бъде използвано от легендарния швейцарец на екипировката Uniqlo, с която той играе от 2018 година насам.





Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” в момента се възстановява от контузия на коляното. Очаква се 38-годишният тенисист да се завърне на ATP тура по време на сезона на трева през юни.

